США и Россия на переговорах договорились о безопасности судоходства в Черном море — Белый дом

Делегации также договорились разработать механизм запрещения ударов по энергетической инфраструктуре в Украине и РФ.

Фото: АР

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В Белом доме заявили, что США и Россия договорились о безопасном судоходстве в Чёрном море. Подробности переговоров сообщает Sky News.

В частности, делегации достигли соглашения по обеспечению безопасного судоходства в Чёрном море — это было одним из ключевых вопросов обсуждения на этой неделе.

Стороны также согласовали меры, запрещающие удары по энергетической инфраструктуре как в РФ, так и в Украине.

Кроме того, указывается, что Вашингтон будет способствовать восстановлению доступа России к мировым рынкам для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Также в США заявили, что достигли соглашения с Украиной относительно обязательства содействовать возвращению принудительно вывезенных украинских детей.

Полный текст заявления Белого дома:

«США и Россия согласились обеспечить безопасное судоходство в Чёрном море, отказаться от применения силы и не использовать торговые суда в военных целях.

Вашингтон также поможет восстановить доступ России к мировым рынкам для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить стоимость морского страхования, а также упростить доступ к портам и платёжным системам для таких операций.

США и Россия договорились разработать механизмы реализации договорённостей между Трампом и Путиным о запрете ударов по энергетической инфраструктуре как в России, так и в Украине.

Стороны также выразили благодарность третьим странам за готовность поддерживать выполнение соглашений в сфере энергетики и морской безопасности.

США и Россия заявили о намерении и далее работать над достижением устойчивого и продолжительного мира. Вашингтон подтвердил позицию Дональда Трампа, что прекращение кровопролития с обеих сторон является необходимым условием для мирного урегулирования конфликта.

В этом контексте США продолжат содействовать переговорам между сторонами в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Эр-Рияде.

Также Соединённые Штаты выразили благодарность наследному принцу Мухаммеду бин Салману за его лидерство и гостеприимство в проведении этих важных переговоров в Королевстве Саудовская Аравия».

Как известно, 24 марта прошли российско-американские переговоры в Саудовской Аравии. Ожидалось, что США и Россия сделают совместное заявление по итогам встречи в Эр-Рияде.

Однако позже в РФ заявили, что детали переговоров между делегациями не будут обнародованы, поскольку это технические консультации.

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