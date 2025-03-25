В Украине фиксируют уровень воды ниже нормы во время паводка – какими могут быть последствия

Специалисты предупреждают: возможно раннее маловодье, что грозит нехваткой воды в водохранилищах, особенно на малых реках.

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В Укргидрометцентре заявили, что во время весеннего паводка в Украине фиксируется уровень воды ниже нормы. В частности, об этом сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Уровни воды на Днепре, Десне, Северском Донце и их притоках остаются ниже средних многолетних значений. На остальных реках паводок слабо выражен, а водность будет зависеть от количества осадков», — рассказала Виктория Корниенко, заместитель начальника отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра.

Специалисты предупреждают: возможно раннее маловодье, что грозит нехваткой воды в водохранилищах, особенно на малых реках.

Виктория Корниенко отмечает, что особое внимание стоит уделить Карпатскому региону, где резкие изменения погоды могут вызвать дождевые паводки.

Специалист добавила, что при повышении уровня воды до опасных отметок Укргидрометцентр будет информировать население.

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