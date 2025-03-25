Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

На Волыни мужчина заплатит 17 тысяч гривен штрафа за незаконную постройку дома у железной дороги

21:51, 25 марта 2025
Обвиняемый самовольно занял землю и начал строительство дома.
На Волыни мужчина заплатит 17 тысяч гривен штрафа за незаконную постройку дома у железной дороги
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Волыни мужчина, который построил дом в санитарно-защитной зоне без каких-либо разрешительных документов, заплатит штраф в размере 17 тысяч гривен. Приговор по делу № 159/5746/24 вынес Ковельский горрайонный суд Волынской области.

В материалах дела указано, что в 2013 году мужчина стал владельцем 0,047 га земли в Ковельском районе. В августе 2018 года обвиняемый обратился в исполнительный комитет городского совета с просьбой выделить ещё 1000 м² земли для строительства жилого дома, но получил отказ, так как данный участок расположен в санитарно-защитной зоне железной дороги.

По данным следствия, в начале 2019 года мужчина самовольно занял землю и начал строительство дома площадью 223 м². В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

Суд проанализировал детали дела и признал мужчину виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2, 4 ст.197-1 УК Украины, и назначил ему окончательное наказание в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям, предусмотренным ст.394 УПК Украины, в Волынский апелляционный суд через Ковельский горрайонный суд Волынской области в течение 30 дней со дня его оглашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Ковель штраф / штрафы приговор недвижимость строительство

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Токсичная атмосфера, низкая зарплата и коррупция – в НАГС сообщили, почему молодежь не хочет работать на государство

На государственной службе критически не хватает молодых профессионалов, но как их привлечь на госслужбу, пока не совсем понятно.

Верховный Суд: Оператор ГРС обязан выполнять свои обязанности, если не может подтвердить наличие форс-мажорных обстоятельств, независимо от финансовых трудностей и военного положения

Верховный Суд высказался относительно безусловной обязанности оператора газораспределительной системы по установке газовых счетчиков и проведению расчетов.

Отмена регистрации декларации о готовности к эксплуатации: вопрос необходимости проведения контролирующим органом проверки — позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался по вопросу отмены в судебном порядке декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Товары в международных почтовых и экспресс-отправлениях, не соответствующие заявленным в документах данным, смогут конфисковать – Рада приняла закон

Парламент принял изменения в Таможенный кодекс об ответственности за нарушение таможенных правил.

У судьи возникли сомнения в том, что коллегия ВККС качественно проверила его практическое задание во время конкурса в апелляционные суды – иск рассмотрит Верховный Суд

Судья Андрей Слиденко не согласился со своей оценкой за практическое задание во время конкурса в апелляционные административные суды.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва