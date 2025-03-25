На Волыни мужчина заплатит 17 тысяч гривен штрафа за незаконную постройку дома у железной дороги

Обвиняемый самовольно занял землю и начал строительство дома.

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На Волыни мужчина, который построил дом в санитарно-защитной зоне без каких-либо разрешительных документов, заплатит штраф в размере 17 тысяч гривен. Приговор по делу № 159/5746/24 вынес Ковельский горрайонный суд Волынской области.

В материалах дела указано, что в 2013 году мужчина стал владельцем 0,047 га земли в Ковельском районе. В августе 2018 года обвиняемый обратился в исполнительный комитет городского совета с просьбой выделить ещё 1000 м² земли для строительства жилого дома, но получил отказ, так как данный участок расположен в санитарно-защитной зоне железной дороги.

По данным следствия, в начале 2019 года мужчина самовольно занял землю и начал строительство дома площадью 223 м². В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

Суд проанализировал детали дела и признал мужчину виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2, 4 ст.197-1 УК Украины, и назначил ему окончательное наказание в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям, предусмотренным ст.394 УПК Украины, в Волынский апелляционный суд через Ковельский горрайонный суд Волынской области в течение 30 дней со дня его оглашения.

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