Трамп подтвердил добавление журналиста в секретный чат в Signal, но заявил, что Уолтц «усвоил урок»

Дональд Трамп заявил, что эта ситуация – «единственный сбой за два месяца, и она несерьезная».

Источник фото: Rebecca Noble/Getty Images

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Президент США Дональд Трамп поддержал своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца после того, как журналиста The Atlantic случайно добавили в приватный чат высокого уровня в мессенджере Signal, где обсуждались военные планы. Об этом пишет NBC News.

«Майк Уолтц усвоил урок, и он хороший человек», — сказал Трамп в ответе NBC News.

Комментарии Трампа стали его первыми существенными высказываниями после того, как The Atlantic распространил историю, в которой подробно описано, как журналист Джеффри Голдберг был случайно добавлен в групповой чат в приложении для приватных сообщений, где обсуждались планы военных ударов в Йемене.

Трамп заявил, что присутствие Голдберга в чате «никак не повлияло» на военную операцию.

В частности, президент выразил уверенность в своей команде, отметив, что он не разочарован событиями, приведшими к истории с The Atlantic. По словам Трампа, эта ситуация была «единственным сбоем за два месяца, и оказалось, что он несущественный».

Отметим, что ранее редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, как его случайно добавили в групповой чат в Signal, где должностные лица США обсуждали военные дела.

В Белом доме опровергли, что в этом чате обсуждались военные планы. В частности, об этом заявил министр обороны США.

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