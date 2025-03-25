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Трамп підтвердив додавання журналіста до секретного чату в Signal, але заявив, що Волтц «засвоїв урок»

16:44, 25 березня 2025
Дональд Трамп заявив, що ця ситуація — «єдиний збій за два місяці, і вона несерйозна».
Трамп підтвердив додавання журналіста до секретного чату в Signal, але заявив, що Волтц «засвоїв урок»
Джерело фото: Rebecca Noble/Getty Images
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Президент США Дональд Трамп підтримав свого радника з національної безпеки Майка Уолца після того, як журналіста The Atlantic випадково додали до приватного чату високого рівня в застосунку для обміну повідомленнями Signal, де обговорювалися військові плани. Про це пише NBC News.

«Майк Уолтс засвоїв урок, і він хороша людина», — сказав Трамп у відповіді NBC News.

Коментарі Трампа стали його першими суттєвими зауваженнями після того, як The Atlantic розповсюдила історію, в якій детально описано, як журналіста Джеффрі Голдберга випадково додали до групового чату в застосунку для приватних повідомлень, де обговорювалися плани військових ударів у Ємені.

Трамп сказав, що присутність Голдберга в чаті «зовсім не вплинула» на військову операцію.

Серед іншого, президент висловив упевненість у своїй команді, сказавши, що він не розчарований подіями, які привели до історії з The Atlantic. За словами Трампа, ця ситуація була «єдиним збоєм за два місяці, і виявилося, що він несерйозний».

Зазначимо, що раніше редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг розповів, як його випадково додали до групового чату в Signal, де посадовці США обговорювали військові справи.

У Білому домі заперечили, що в цьому чаті обговорювали військові плани. Зокрема, про це говорили міністр оборони США.

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США Дональд Трамп

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