У Міноборони нагадали розмір грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом житла

Міністерство оборони України нагадало, що військовослужбовці ЗСУ, а також інших складових Сил оборони, мають право на отримання грошової компенсації за піднайом (найом) ними житлових приміщень за місцем проходження служби. Вона призначається в тому випадку, якщо у військовослужбовця немає власного житла на цій території.
Розмір компенсації визначається Міністерством оборони України щорічно з огляду на наявний фінансовий ресурс, передбачений в кошторисі Міністерства на відповідний бюджетний рік. Порядок призначення і виплати компенсації військовослужбовцям регулюється постановою Кабінету міністрів України від 26 червня 2013 року № 450 (зі змінами, далі - Порядок) та Інструкцією з організації забезпечення військовослужбовців Збройних сил України та членів їхніх сімей жилими приміщеннями, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 31 липня 2018 року № 380 (зі змінами).
Відповідно до рішення міністра оборони від 23.01.2025 Nº 2640/з, розмір грошової компенсації у 2025 році встановлений:
При цьому військовослужбовцям за наявності в них трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри грошової компенсації збільшуються в 1,5 рази.
Якщо особа одночасно має право на отримання грошової компенсації, передбаченої Порядком, та інших компенсаційних виплат, встановлених іншими нормативно-правовими актами, виплата грошових сум здійснюється лише за однією з підстав за її вибором.
Для отримання грошової компенсації та визначення її розміру військовослужбовець подає рапорт командиру військової частини. До рапорту додаються:
Під час розгляду поданого рапорту перевіряються відомості про нерухоме майно з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яке належить військовослужбовцю та членам його сім’ї на праві власності.
Також під час розгляду рапорту перевіряються житлові умови військовослужбовця та членів його сім’ї. Перевірка житлових умов здійснюється житловою комісією військової частини (підрозділу, органу, закладу, установи), про що складається довідка (акт), що подається житловою комісією безпосередньо командиру (начальнику) військової частини (підрозділу, органу, закладу, установи).
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