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Зеленський присвоїв звання бригадного генерала двом начальникам управлінь СБУ

16:17, 25 березня 2025
Президент присвоїв звання бригадного генерала начальникам управлінь СБУ в Миколаївській та Сумській областях та відзначив нагородами представників спецслужби.
Зеленський присвоїв звання бригадного генерала двом начальникам управлінь СБУ
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», 25 березня святкують День Служби безпеки України.

До 33-ї річниці створення СБУ Президент Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала начальникам управлінь Служби безпеки України у Миколаївській та Сумській областях та відзначив нагородами представників спецслужби.  

Відповідні укази розміщено на офіційному сайті Глави держави.

Зокрема, військове звання бригадного генерала присвоєно полковнику Лисененку Миколі Володимировичу – начальнику Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

Також звання бригадного генерала присвоєно полковнику Красношапці Олегу Юрійовичу – начальнику Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Крім того, почесною відзнакою «За мужність та відвагу» відзначено Департамент контррозвідки Служби безпеки України.

Також Володимир Зеленський зустрівся зі співробітниками СБУ, відзначив їх державними нагородами та присвоїв вищі офіцерські звання.

Зокрема, Президент вручив співробітникам і співробітницям СБУ ордени «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, Богдана Хмельницького ІІ й ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів і княгині Ольги ІІІ ступеня.

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СБУ президент Володимир Зеленський

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