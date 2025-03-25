Зеленский присвоил звание бригадного генерала двум начальникам управлений СБУ

Президент присвоил звание бригадного генерала начальникам управлений СБУ в Николаевской и Сумской областях и наградами представителей спецслужбы.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 25 марта отмечается День Службы безопасности Украины.

К 33-й годовщине создания СБУ Президент Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала начальникам управлений Службы безопасности Украины в Николаевской и Сумской областях, а также отметил наградами представителей спецслужбы.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте Главы государства.

В частности, воинское звание бригадного генерала присвоено полковнику Лисененко Николаю Владимировичу — начальнику Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Также звание бригадного генерала присвоено полковнику Красношапке Олегу Юрьевичу — начальнику Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

Кроме того, почетной наградой «За мужество и отвагу» отмечен Департамент контрразведки Службы безопасности Украины.

Также Владимир Зеленский встретился с сотрудниками СБУ, отметил их государственными наградами и присвоил высшие офицерские звания.

В частности, Президент вручил сотрудникам и сотрудницам СБУ ордена «За заслуги» II и III степени, Богдана Хмельницкого II и III степени, «За мужество» II и III степени, а также орден княгини Ольги III степени.

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