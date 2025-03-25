Трудовые отношения с домашним работником — кто является плательщиком единого взноса

Домашние работники могут добровольно приобщиться к системе государственного социального страхования, самостоятельно уплачивая единый взнос на основании заключенного договора.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Закарпатской области объясняет, кто плательщик единого взноса в случае трудовых отношений с домашним работником.

Отмечается, что домашний работник – это физическое лицо, выполняющее домашний труд в рамках трудовых отношений с работодателем.

Работодателем является физическое лицо, являющееся одним из членов домохозяйства и с которым домашний работник заключил трудовой договор.

Отношения, возникающие при осуществлении деятельности, связанной со сбором и ведением учета единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее – единый взнос), регулируются исключительно Законом от 8 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государство ого п. 1 части первой ст. 4 которого плательщиками единого взноса являются работодатели – физические лица, обеспечивающие себя работой самостоятельно, и физические лица, использующие труд других лиц на условиях трудового договора (контракта) (кроме использования труда домашних работников).

В то же время, согласно абзацу шестого части первой ст. 10 Закона №2464 домашние работники имеют право на добровольную уплату единого взноса.

Учитывая указанное, домашние работники, выполняющие домашний труд в рамках трудовых отношений, самостоятельно уплачивают единый взнос на основе добровольности путем заключения договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.