Практика судів
  1. В Україні

Трудові відносини з домашнім працівником — хто є платником єдиного внеску

22:55, 25 березня 2025
Домашні працівники можуть добровільно долучитися до системи державного соціального страхування, самостійно сплачуючи єдиний внесок на підставі укладеного договору.
Трудові відносини з домашнім працівником — хто є платником єдиного внеску
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Закарпатській області пояснює, хто є платником єдиного внеску у випадку трудових відносин з домашнім працівником.

Зазначається, домашній працівник – це фізична особа, яка виконує домашню працю у межах трудових відносин з роботодавцем.

Роботодавцем є фізична особа, яка є одним із членів домогосподарства та з якою домашній працівник уклав трудовий договір.

Відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов’язаної зі збором та веденням обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), регулюються виключно Законом від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464), відповідно до абзацу четвертого п. 1 частини першої ст. 4 якого платниками єдиного внеску є роботодавці – фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) (крім використання праці домашніх працівників).

Водночас, відповідно до абзацу шостого частини першої ст. 10 Закону № 2464 домашні працівники мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

Враховуючи зазначене, домашні працівники, які виконують домашню працю у межах трудових відносин, самостійно сплачують єдиний внесок на засадах добровільності шляхом укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Токсична атмосфера, низька зарплата та корупція – у НАДС повідомили, чому молодь не хоче працювати на державу

На державній службі критично не вистачає молодих професіоналів, але як їх залучити на держслужбу, поки що не зовсім зрозуміло.

Верховний Суд: Оператор ГРМ зобов’язаний виконувати обов’язки, якщо не може підтвердити наявність форс-мажорних обставин, незалежно від фінансових труднощів та воєнного стану

Верховний Суд висловився стосовно безумовного обов’язку оператора газотранспортної системи щодо встановлення лічильників газу та проведення розрахунків.

Скасування реєстрації декларації про готовність до експлуатації: питання необхідності проведення контролюючим органом перевірки — позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився щодо питання скасування в судовому порядку декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

Товари у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, які не відповідають заявленим у документах даним, зможуть конфіскувати – Рада прийняла закон

Парламент прийняв зміни до Митного кодексу щодо відповідальності за порушення митних правил.

У судді виникли сумніви, що колегія ВККС якісно перевірила його практичне завдання під час конкурсу в апеляційні суди – позов розгляне Верховний Суд

Суддя Андрій Сліденко не погодився зі своєю оцінкою за практичне завдання під час конкурсу в апеляційні адміністративні суди.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Раїса Ханова
    Раїса Ханова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Павло Тихий
    Павло Тихий
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Сергій Кічмаренко
    Сергій Кічмаренко
    суддя Приморського районного суду м. Одеси
  • Олександр Луценко
    Олександр Луценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Жанна Чернова
    Жанна Чернова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду