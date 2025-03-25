Мінкульт вніс зруйновану садибу Зеленських у Києві до Державного реєстру нерухомих пам’яток

Садибу Зеленських у центрі Києва на вулиці Кониського внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України повідомило, що 24 березня внесло садибу Зеленських ХІХ століття в Києві до Державного реєстру нерухомих памʼяток України. Будівлю садиби зруйнували 19 липня 2024 року.

«Це зроблено для її захисту та збереження.

МКСК вкотре наголошує, що руйнування історичного будинку, відомого громадськості як «садиба Зеленських» – цинічне порушення пам’яткоохоронного і містобудівного законодавства та Державних будівельних норм», - сказано у заяві.

Садиба Зеленських — дерев’яна, обкладена цеглою будівля, збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна. Це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 роки тут проживала сім’я заможних міщан Зеленських.

Нагадаємо, власнику садиби Зеленських оголосили про підозру у знищенні майна під арештом.

Раніше у КМДА заявляли, що жодних погоджень та дозволів Департамент охорони культурної спадщини КМДА не надавав і не мав надавати, тому що ця територія відноситься до центрального історичного ареалу, і повноваження на погодження проєкту та надання певних дозволів – у компетенції МКІП.

А у МКІП заявили, що до Міністерства не надходило жодних проєктних пропозицій стосовно історичного будинку, відтак МКІП не надавало жодних погоджень проєктної документації ані щодо нового будівництва на цій ділянці, ані щодо реконструкції будівлі, ані щодо її демонтажу.

Раніше повідомлялося, що власник знесеної садиби Зеленських у Києві відбудує її за власний кошт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.