Удар по обличчю став фатальним — жителя Вінниччини ув’язнили за смертельне побиття сусіда

За злочин, скоєний 2018 року, чоловік отримав реальний термін.

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У Хмельницькому суд визнав винним 37-річного мешканця Вінниччини у скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті людини.

Як повідомляє обласна прокуратура, трагічний інцидент стався ще у березні 2018 року під час застілля між сусідами.

Причиною конфлікту стала сварка через дружину одного з чоловіків. У ході суперечки обвинувачений наніс опоненту численні удари по обличчю, що спричинило важку черепно-лицьову травму. Через декілька днів після побиття 35-річний потерпілий помер у лікарні.

Прокуратура довела провину чоловіка за ч. 2 ст. 121 КК України. Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

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