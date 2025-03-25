Удар по лицу стал роковым — жителя Винниччины посадили в тюрьму за смертельное избиение соседа

За преступление, совершенное в 2018 году, мужчина получил реальный срок.

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В Хмельницком суд признал виновным 37-летнего жителя Винницкой области в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, что привело к смерти человека.

Как сообщает областная прокуратура, трагический инцидент произошел еще в марте 2018 во время застолья между соседями.

Причиной конфликта стала ссора из-за жены одного из мужчин. В ходе спора обвиняемый нанес оппоненту многочисленные удары по лицу, что повлекло за собой тяжелую черепно-лицевую травму. Через несколько дней после избиения 35-летний потерпевший умер в больнице.

Прокуратура доказала вину мужчины по ч. 2 ст. 121 УК Украины. Приговором суда ему назначено наказание в размере 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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