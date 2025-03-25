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Япония выплатит рекордную компенсацию мужчине, который по ошибке провел 46 лет в камере смертников

16:53, 25 марта 2025
После 46 лет ожидания казни Ивао Хакамата доказал свою невиновность и получит самую большую в истории компенсацию за судебную ошибку.
Япония выплатит рекордную компенсацию мужчине, который по ошибке провел 46 лет в камере смертников
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В Японии 89-летнему мужчине, который провел 46 лет в камере смертников, присудили рекордную компенсацию — 1,4 миллиона долларов. Об этом сообщает CNN.

89-летний Ивао Хакамата, более четырех десятилетий ожидавший исполнения приговора, получит от государства Япония компенсацию в размере свыше 217 миллионов иен (примерно 1,4 миллиона долларов США). Это около 85 долларов за каждый день, проведенный за решеткой.

Хакамата — бывший профессиональный боксер, который после завершения спортивной карьеры работал на заводе по переработке сои. В 1966 году его арестовали по подозрению в убийстве руководителя предприятия, его жены и двух детей. Тела были обнаружены с ножевыми ранениями в их доме. На момент задержания Хакамате было 30 лет.

Изначально он признал свою вину, но позже отказался от показаний, заявив, что признание выбили под пытками и угрозами. Несмотря на это, в 1968 году его приговорили к смертной казни. Один из трех судей выступил против приговора, но вскоре подал в отставку, не выдержав морального давления из-за невозможности изменить решение.

В 2014 году, благодаря новым доказательствам, включая результаты ДНК-экспертизы, Хакамата был освобожден из-под стражи. Выяснилось, что окровавленную одежду, использованную полицией как основной уликой, подбросили еще до совершения преступления.

Окончательное оправдание он получил только в 2024 году, после многолетнего пересмотра дела. Тогда же суд постановил выплатить компенсацию за незаконное заключение.

Адвокат Хакаматы, Хидео Огава, отметил, что эта сумма является крупнейшей в истории Японии среди подобных дел. Однако, по его словам, никакие деньги не могут компенсировать годы, проведенные в ожидании казни: «Это ошибка, которую невозможно исправить даже сотнями миллионов иен».

Сестра Ивао, Хидэко, которая много лет боролась за его освобождение, признает, что после всех пережитых лет брат остался психологически травмированным: «Он живет в своем мире. Иногда он счастливо улыбается — но лишь в своей иллюзии. Мы даже не обсуждали с ним суд — он просто не может воспринимать реальность».

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Япония

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