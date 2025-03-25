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Японія виплатить рекордну компенсацію чоловіку, який помилково провів 46 років у камері смертників

16:53, 25 березня 2025
Після 46 років очікування страти Івао Хакамата довів свою невинуватість і отримає найбільшу в історії компенсацію за судову помилку.
Японія виплатить рекордну компенсацію чоловіку, який помилково провів 46 років у камері смертників
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В Японії 89-річному чоловіку, який провів 46 років у камері смертників, призначили рекордну компенсацію — $1,4 мільйона. Про це повідомляє CNN.

89-річний Івао Хакамата, який понад чотири десятиліття очікував страти у камері смертників, отримає від держави Японія компенсацію в розмірі понад 217 мільйонів єн (приблизно 1,4 мільйона доларів США). Це близько 85 доларів за кожен день, проведений за ґратами.

Хакамата – колишній боксер-професіонал, який після завершення кар’єри працював на соєвому заводі. У 1966 році його заарештували за підозрою у вбивстві керівника підприємства, його дружини та двох дітей. Тіла жертв знайшли з ножовими пораненнями в їхньому домі. На момент затримання Хакаматі було 30 років.

Спочатку він визнав провину, але згодом відмовився від своїх свідчень, заявивши, що зізнання вибили під тортурами та погрозами. Незважаючи на це, у 1968 році його засудили до смертної кари. Один із трьох суддів виступав проти вироку, а згодом звільнився, не витримавши морального тиску через неможливість вплинути на рішення.

У 2014 році завдяки новим доказам, зокрема результатам ДНК-експертизи, Хакамату звільнили з-під варти. З’ясувалося, що одяг із плямами крові, який використала поліція як ключовий доказ, був підкинутий ще до скоєння злочину.

Остаточне виправдання чоловік отримав лише у 2024 році, після тривалого перегляду справи. Тоді ж суд ухвалив виплатити компенсацію за неправомірне ув’язнення.

Адвокат Хакамати, Хідейо Огава, заявив, що ця сума є найбільшою в історії Японії серед подібних справ. Проте, за його словами, жодна грошова виплата не здатна повністю компенсувати роки, які людина провела в очікуванні смерті: «Це помилка, яку неможливо виправити навіть сотнями мільйонів єн».

Сестра Івао, Хідеко, яка довгі роки боролася за його звільнення, зізнається, що після всього пережитого брат залишився психологічно травмованим: «Він живе у своєму світі. Інколи усміхається, ніби щасливий — але лише у власній ілюзії. Ми навіть не могли обговорити з ним судову справу — він просто не здатен сприймати реальність».

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Японія

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