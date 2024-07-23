Власнику садиби Зеленських оголосили про підозру у знищенні майна під арештом

Слідчі поліції Києва здійснюють досудове розслідування за фактом знесення історичного будинку, побудованого наприкінці 19 століття.

Правоохоронці оголосили про підозру у знищенні майна під арештом власнику садиби Зеленських. Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження та знищення майна, на яке судом накладено арешт. Про це повідомили у місцевій поліції.

Як зазначається, слідчі поліції Києва здійснюють досудове розслідування за фактом знесення історичного будинку, побудованого наприкінці 19 століття. Кримінальні провадження розпочаті за фактом умисного незаконного знищення об'єктів культурної спадщини (ч.2 ст. 298 КК України); самовільного будівництва (ч. 3 ст. 197-1 КК України) та за фактом незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт (ч. 1 ст. 388 КК України).

«Садиба вже неодноразово була під погрозою знищення, у звʼязку з чим слідчі спільно з прокуратурою в межах розпочатих кримінальних проваджень тричі звертались до суду з клопотаннями про накладення арешту на будинок та земельну ділянку, який надалі судом, за позовом адвокатів відповідача, були скасовані. Востаннє за ініціативи правоохоронців 18 січня та 19 лютого на ділянку та будинок був накладений новий арешт, який не був скасований у судовому порядку», - пишуть у поліції.

Попри це, пишуть у поліції, 19 липня, 32-річний власник будівлі, будучи обізнаний про діючі судом обмеження на заборону здійснення будь-яких дій із обʼєктом нерухомості, вирішив його знищити. Для цього він залучив будівельну фірму, співробітникам якої надав вказівку на демонтаж зазначеної будівлі.

Повідомляється, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Встановлюється ступень участі інших учасників, причетних до знищення історичної будівлі.

В КМДА заявили, що жодних погоджень та дозволів Департамент охорони культурної спадщини КМДА не надавав і не мав надавати, тому що ця територія відноситься до центрального історичного ареалу, і повноваження на погодження проєкту та надання певних дозволів – у компетенції МКІП.

В у МКІП заявили, що до Міністерства не надходило жодних проєктних пропозицій стосовно історичного будинку, відтак МКІП не надавало жодних погоджень проєктної документації ані щодо нового будівництва на цій ділянці, ані щодо реконструкції будівлі, ані щодо її демонтажу.

Раніше повідомлялося, що власник знесеної садиби Зеленських у Києві відбудує її за власний кошт.

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