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Владельцу усадьбы Зеленских объявили о подозрении в уничтожении имущества под арестом

10:18, 23 июля 2024
Следователи полиции Киева осуществляют досудебное расследование по факту сноса исторического дома, построенного в конце 19 века.
Владельцу усадьбы Зеленских объявили о подозрении в уничтожении имущества под арестом
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Правоохранители объявили о подозрении в уничтожении имущества под арестом владельцу усадьбы Зеленских. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины – умышленное повреждение и уничтожение имущества, на которое судом наложен арест. Об этом сообщили в местной полиции.

Как отмечается, следователи полиции Киева осуществляют досудебное расследование по факту сноса исторического дома, построенного в конце 19 века. Уголовные производства начаты по факту умышленного незаконного уничтожения объектов культурного наследия (ч.2 ст. 298 УК Украины); самовольного строительства (ч. 3 ст. 197-1 УК Украины) и по факту незаконных действий в отношении имущества, на которое наложен арест (ч. 1 ст. 388 УК Украины).

«Усадьба уже неоднократно была под угрозой уничтожения, в связи с чем следователи совместно с прокуратурой в рамках начатых уголовных производств трижды обращались в суд с ходатайствами о наложении ареста на дом и земельный участок, который в дальнейшем судом, по иску адвокатов ответчика, были отменены. В последний раз по инициативе правоохранителей 18 января и 19 февраля на участок и дом был наложен новый арест, которые не был отменен в судебном порядке», - пишут в полиции.

Несмотря на это, пишут в полиции, 19 июля, 32-летний владелец здания, осведомленный о действующих судом ограничениях на запрет совершения каких-либо действий с объектом недвижимости, решил его уничтожить. Для этого он привлек строительную фирму, сотрудникам которой дал указание на демонтаж указанного здания.

Сообщается, что досудебное расследование по данному уголовному производству продолжается. Устанавливается степень участия других участников, причастных к уничтожению исторической постройки.

В КГГА заявили, что никаких согласований и разрешений Департамент охраны культурного наследия КГГА не предоставлял и не должен был предоставлять, потому что эта территория относится к центральному историческому ареалу, и полномочия на согласование проекта и предоставление определенных разрешений – в компетенции МКИП.

А в МКИП заявили, что в Министерство не поступало никаких проектных предложений относительно исторического дома, поэтому МКИП не предоставляло никаких согласований проектной документации ни о новом строительстве на этом участке, ни о реконструкции здания, ни по ее демонтажу.

Ранее сообщалось, что владелец снесенной усадьбы Зеленских в Киеве отстроит ее за свой счет.

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