23 июля: какой сегодня праздник и главные события

23 июля - Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей.

Источник фото: objectiv.tv

23 июля отмечается Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей. По новому церковному календарю в этот день почитают Почаевскую икону Божьей Матери, а по старому - преподобного Антония Печерского. Именины празднуют Андрей, Виталий, Трофим, Федор и Анна.

В этот день родились:

1938 год - украинский и американский художник армянского происхождения, поэт-концептуалист Вагрич Бахчанян;

1969 год - украинский хоккеист Дмитрий Христич;

1976 год - украинский хоккеист Игорь Карпенко.

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 июля:

971 год - Киевская Русь и Византийская империя заключают мирный договор;

1093 год - половцы разбивают русское войско Святополка в битве на реке Желянь;

1840 год - Великобритания объявляет, что Канаде получает статус самоуправляемой территории;

1873 год - французский художник Гюстав Курбе переходит границу Швейцарии, навсегда покинув Родину;

1888 год - в Киеве открывают памятник Богдану Хмельницкому;

1901 год - немецкий врач Роберт Кох выдвигает теорию, что переносчиком бубонной чумы являются крысы;

1908 год - младотурецкая революция;

1951 год - в Рокенкорте (Французская республика) открывают штаб-квартиру НАТО;

1966 год - запускают первую очередь Кременчугского нефтеперерабатывающего завода;

1974 год - свергают диктатуру «черных полковников» в Греции;

1975 год - Канада закрывает свои атлантические порты для иностранных рыболовных кораблей;

1979 год - духовный лидер Ирана аятолла Хомейни запрещает трансляцию музыки в связи с тем, что это развращает молодежь;

1982 год - принимается решение о полном запрете вылова китов в коммерческих целях.

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