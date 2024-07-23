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23 липня: яке сьогодні свято та головні події

09:42, 23 липня 2024
23 липня – Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку.
23 липня: яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: objectiv.tv
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23 липня відзначається Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку. За новим церковним календарем цього дня вшановують Почаївську ікону Божої Матері, а за старим – преподобного Антонія Печерського. Іменини святкують Андрій, Віталій, Трохим, Федір та Ганна.

Цього дня народилися:

  • 1938 рік — український і американський художник вірменського походження, поет-концептуаліст Вагріч Бахчанян;
  • 1969 рік — український хокеїст Дмитро Христич;
  • 1976 рік — український хокеїст Ігор Карпенко.

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 липня:

  • 971 рік — Київська Русь і Візантійська імперія укладають мирний договір;
  • 1093 рік — половці розбивають руське військо Святополка в битві на річці Желянь;
  • 1840 рік — Велика Британія оголошує, що Канаді отримує статус самоврядної території;
  • 1873 рік — французький художник Гюстав Курбе переходить кордон Швейцарії, назавжди залишивши Батьківщину;
  • 1888 рік — у Києві відкривають пам'ятник Богдану Хмельницькому;
  • 1901 рік — німецький лікар Роберт Кох висуває теорію, що переносником бубонної чуми є пацюки;
  • 1908 рік — молодотурецька революція;
  • 1951 рік — у Рокенкорті (Французька республіка) відкривають штаб-квартиру НАТО;
  • 1966 рік — запускають першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу;
  • 1974 рік — повалюють диктатуру "чорних полковників" у Греції;
  • 1975 рік — Канада закриває свої атлантичні порти для іноземних рибальських кораблів;
  • 1979 рік — духовний лідер Ірану аятолла Хомейні забороняє трансляцію музики у зв'язку з тим, що це розбещує молодь;
  • 1982 рік — ухвалюють рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях.

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