Практика судів
  1. У світі

Байден повертається до роботи в Овальний кабінет після майже тижня боротьби з ковідом, — Білий дім

09:29, 23 липня 2024
Байдена востаннє бачили на публіці ввечері 17 липня після того, як він отримав позитивний результат тесту на COVID-19 під час кампанії в Лас-Вегасі.
Байден повертається до роботи в Овальний кабінет після майже тижня боротьби з ковідом, — Білий дім
Джерело фото: SAUL LOEB / AFP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Симптоми COVID-19 президента США Джо Байдена майже повністю зникли і він повертається до Овального кабінету. Про це пише «АР».

Байдена востаннє бачили на публіці ввечері в середу, 17 липня, після прибуття на американську авіабазу в Дуврі, штат Делавер, після того, як він отримав позитивний результат тесту на COVID-19 під час кампанії в Лас-Вегасі на початку дня. Потім він поїхав до свого будинку відпочинку в Рехобот-Біч, штат Делавер.

За інформацією Білого дому, Байден планує повернутися до Овального кабінету у вівторок.

Його лікар доктор Кевін О'Коннор, заявив, що президент завершив прийом препарату для боротьби з COVID у понеділок вранці, 22 липня.

«Його симптоми майже повністю зникли», – написав О'Коннор.

Білий дім повідомив, що в понеділок Байден отримав окремі брифінги від радника з внутрішньої безпеки Ліз Шервуд-Рендалл і радника з національної безпеки Джейка Саллівана. Обидва брифінги проводилися віртуально.

Напередодні Байден заявив, що планує цього тижня виступити зі зверненням до нації, щоб обговорити своє рішення зняти свою кандидатуру з президентських перегонів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За продаж БАДів з недозволеними інгредієнтами штрафуватимуть на 640 тисяч грн – Комітет рекомендував законопроект

За продаж БАДів, інгредієнти яких відсутні в переліку вітамінів, мінеральних речовин та інших речовин і їх максимально допустимих доз, юридичних осіб штрафуватимуть на 640 тисяч грн, а ФОПів — на 600 тисяч грн.

Чи може прокурор повідомляти про завершення досудового розслідування через кур'єрську службу, якої немає в Єдиному держреєстрі операторів поштового зв'язку – позиція Верховного Суду

Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку, що за даними Єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку організація кур'єрського зв'язку «ТВІН-ДМ» не є повноважним оператором з надання послуг поштового зв'язку, але Верховний Суд скасував їх рішення.

Верховний Суд пояснив, чи може суд проводити судовий розгляд кримінальної справи без адвокатів

Здійснення судового розгляду у відсутності захисників – позиція Верховного Суду.

Повноваження Громадської ради міжнародних експертів продовжать до листопада 2025 року

Після листопада 2025 року повноваження ГРМЕ перейдуть до Громадської ради доброчесності.

Верховний Суд зобов’язав Президента розглянути подання ВРП про призначення кандидатки на посаду судді Печерського райсуду Києва

Кандидатка просила визнати протиправною бездіяльність щодо її непризначення на посаду судді Печерського райсуду Києва у передбачений законом строк.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова