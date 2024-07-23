Байден повертається до роботи в Овальний кабінет після майже тижня боротьби з ковідом, — Білий дім

Байдена востаннє бачили на публіці ввечері 17 липня після того, як він отримав позитивний результат тесту на COVID-19 під час кампанії в Лас-Вегасі.

Джерело фото: SAUL LOEB / AFP

Симптоми COVID-19 президента США Джо Байдена майже повністю зникли і він повертається до Овального кабінету. Про це пише «АР».

Байдена востаннє бачили на публіці ввечері в середу, 17 липня, після прибуття на американську авіабазу в Дуврі, штат Делавер, після того, як він отримав позитивний результат тесту на COVID-19 під час кампанії в Лас-Вегасі на початку дня. Потім він поїхав до свого будинку відпочинку в Рехобот-Біч, штат Делавер.

За інформацією Білого дому, Байден планує повернутися до Овального кабінету у вівторок.

Його лікар доктор Кевін О'Коннор, заявив, що президент завершив прийом препарату для боротьби з COVID у понеділок вранці, 22 липня.

«Його симптоми майже повністю зникли», – написав О'Коннор.

Білий дім повідомив, що в понеділок Байден отримав окремі брифінги від радника з внутрішньої безпеки Ліз Шервуд-Рендалл і радника з національної безпеки Джейка Саллівана. Обидва брифінги проводилися віртуально.

Напередодні Байден заявив, що планує цього тижня виступити зі зверненням до нації, щоб обговорити своє рішення зняти свою кандидатуру з президентських перегонів.

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