У Варшаві чоловік з ножем напав на двох українських підлітків

Двоє 15-річних хлопців були госпіталізовані.

Джерело фото: TVP3 Warszawa

У Бродненському лісі у Варшаві 26-річний чоловік з ножем напав на двох 15-річних хлопців з України. Підлітків було госпіталізовано, повідомляє TVP3 Warszawa.

За даними поліції, інцидент стався 22 липня, коли між 26-річним чоловіком та двома хлопцями виникла бійка. Стан госпіталізованих підлітків поки невідомий.

Як з'ясувалося, нападник походить з Узбекистану. Сварка між ним та групою підлітків переросла у бійку, під час якої двоє хлопців отримали поранення рук і живота, повідомляє Wyborcza. Однолітки поранених, які також були присутні на місці, не постраждали.

Поліція затримала нападника та одного з підлітків. За даними TVP3, діти також були озброєні небезпечними предметами.

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