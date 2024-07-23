В Варшаве мужчина с ножом напал на двух украинских подростков

Двое 15-летних парней были госпитализированы.

Источник фото: TVP3 Warszawa

В Бродненском лесу в Варшаве 26-летний мужчина с ножом напал на двух 15-летних ребят из Украины. Подростки были госпитализированы, сообщает TVP3 Warszawa.

По данным полиции, инцидент произошел 22 июля, когда между 26-летним мужчиной и двумя парнями возникла драка. Состояние госпитализированных подростков пока неизвестно.

Как выяснилось, нападавший происходит из Узбекистана. Ссора между ним и группой подростков переросла в драку, во время которой двое ребят получили ранения рук и живота, сообщает Wyborcza. Сверстники раненых, которые также присутствовали на месте, не пострадали.

Полиция задержала нападавшего и одного из подростков. По данным TVP3, дети также были вооружены опасными предметами.

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