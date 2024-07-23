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Демократы официально изберут своего кандидата в президенты США до 7 августа – СМИ

09:24, 23 июля 2024
Тогда также изберут кандидата на должность вице-президента
Демократы официально изберут своего кандидата в президенты США до 7 августа – СМИ
Источник фото: Scott Olson/Getty Images
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Демократическая партия намерена избрать своего кандидата в президенты США до 7 августа. Это произойдет посредством онлайн-голосования.

Как сообщает «The New York Times» со ссылкой на главу Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисона, дату голосования еще не назначили.

По словам представителей политической силы, принявших участие в телефонном разговоре, кандидат на должность вице-президента также может быть выдвинут в указанный срок. Отмечается, что вероятнее всего, кандидатом от демократов станет действующий вице-президент Камала Харрис. Она будет иметь право на влияние и то, когда выберут и проголосуют делегаты за нового кандидата в вице-президенты.

В издание добавляют, что выдвижение кандидата в президенты в результате виртуального голосования состоится за несколько недель до того, как делегаты соберутся в Чикаго 19 августа. Это сведет предстоящий съезд к чисто церемониальной функции.

Как сообщается, если только один кандидат — вероятнее всего Камала Харрис — достигнет порога в 300 подписей, виртуальное поименное голосование может состояться уже 1 августа, заявили представители партии. Если будет несколько кандидатов, голосование состоится через несколько дней, но завершится к 7 августа.

Регламентный комитет съезда должен встретиться 24 июля, чтобы назначить дату поименного голосования партии.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Мишель Обама все еще в списке тех, кто может стать кандидатом в президенты США взамен Байдена.

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