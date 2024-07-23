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Общество должно временно отказаться от свобод ради выживания, – Залужный

09:06, 23 июля 2024
Залужный впервые выступил с речью после назначения его послом в Великобритании.
Общество должно временно отказаться от свобод ради выживания, – Залужный
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Посол Украины в Великобритании и бывший Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный выступил в The Royal United Services Institute (RUSI). Это было его первое выступление после назначения на должность посла в Великобритании.

В своей речи Залужный отметил, что опыт Украины в борьбе может быть полезным для всех, кто стремится к миру, даже если путь к миру пролегает через войну.

Тезисы выступления:

  • Общество должно согласиться временно отказаться от целого ряда свобод ради выживания.
  • Хочешь мира - готовься к войне: Прежде всего войн необходимо избегать! Но если война все же придет, необходимо быть к ней готовым.
  • Свободные и демократические нации и их правительства должны проснуться и задуматься: как защитить своих граждан и их страны.
  • Современные войны, к сожалению, тотальные. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом. Политические деятели могут и должны мобилизовать общество.
  • Текущая война - это «война переходного периода». Нужно готовиться к следующим войнам, технологии которых сейчас обкатываются в Украине. Они станут основой глобальной безопасности будущего.
  • Соблюдение вчерашних правил войны не приведет к успехам сегодня или завтра. Именно осознание этого может спасти много жизней.
  • Демократической армии, армии свободного общества всегда трудно воевать с армией феодала: Враг как раз и считает демократию нашей самой большой слабостью и изо всех сил пытается это использовать. Фейки, ложь, обесценивание национальных интересов, неверие в руководство - вот неполный список средств, который россияне используют более десяти лет, а демократические общества до сих пор не нашли методов противодействия.
  • Развитие технологий влияет на формы их применения, и только новые формы применения влияют на структуру воюющих армий. Эта тенденция является неотвратимой и будет сохраняться.
  • Российско-украинская война еще не является войной будущего: она является лишь войной переходного периода. Но именно наша война формирует новые правила.

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