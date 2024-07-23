Суспільство має тимчасово відмовитися від свобод заради виживання, – Залужний

Залужний вперше виступив з промовою після призначення його послом у Великій Британії.

Посол України у Великій Британії та колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний виступив у The Royal United Services Institute (RUSI). Це був його перший виступ після призначення на посаду посла у Великій Британії.

У своїй промові Залужний зазначив, що досвід України у боротьбі може бути корисним для всіх, хто прагне миру, навіть якщо шлях до миру пролягає через війну.

Тези виступу:

Суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання.

Хочеш миру – готуйся до війни: Насамперед воєн необхідно уникати! Але якщо війна все ж таки прийде, необхідно бути до неї готовим.

Вільні та демократичні нації та їхні уряди мають прокинутися й задуматися: як захистити своїх громадян та їхні країни.

Сучасні війни, на жаль, тотальні. Вони потребують зусиль не лише армії, а й суспільства загалом. Політичні діячі можуть і повинні мобілізувати суспільство.

Поточна війна – це «війна перехідного періоду». Потрібно готуватись до наступних війн, технології яких зараз обкатуються в Україні. Вони стануть основою глобальної безпеки майбутнього.

Дотримання вчорашніх правил війни не приведе до успіхів сьогодні або завтра. Саме усвідомлення цього може врятувати багато життів.

Демократичній армії, армії вільного суспільства завжди важко воювати з армією феодала: Ворог якраз і вважає демократію нашою найбільшою слабкістю і щосили намагається це використати. Фейки, брехня, знецінювання національних інтересів, зневіра в керівництві – ось неповний список засобів, який росіяни використовують понад десять років, а демократичні суспільства й досі не знайшли методів протидії.

Розвиток технологій впливає на форми їхнього застосування, і лише нові форми застосування впливають на структуру армій, що воюють. Ця тенденція є невідворотною і буде зберігатися.

Російсько-українська війна ще не є війною майбутнього: вона є лише війною перехідного періоду. Але саме наша війна формує нові правила.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.