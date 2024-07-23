Суспільство має тимчасово відмовитися від свобод заради виживання, – Залужний

09:06, 23 липня 2024
Залужний вперше виступив з промовою після призначення його послом у Великій Британії.
Посол України у Великій Британії та колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний виступив у The Royal United Services Institute (RUSI). Це був його перший виступ після призначення на посаду посла у Великій Британії.
У своїй промові Залужний зазначив, що досвід України у боротьбі може бути корисним для всіх, хто прагне миру, навіть якщо шлях до миру пролягає через війну.
Тези виступу:
- Суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання.
- Хочеш миру – готуйся до війни: Насамперед воєн необхідно уникати! Але якщо війна все ж таки прийде, необхідно бути до неї готовим.
- Вільні та демократичні нації та їхні уряди мають прокинутися й задуматися: як захистити своїх громадян та їхні країни.
- Сучасні війни, на жаль, тотальні. Вони потребують зусиль не лише армії, а й суспільства загалом. Політичні діячі можуть і повинні мобілізувати суспільство.
- Поточна війна – це «війна перехідного періоду». Потрібно готуватись до наступних війн, технології яких зараз обкатуються в Україні. Вони стануть основою глобальної безпеки майбутнього.
- Дотримання вчорашніх правил війни не приведе до успіхів сьогодні або завтра. Саме усвідомлення цього може врятувати багато життів.
- Демократичній армії, армії вільного суспільства завжди важко воювати з армією феодала: Ворог якраз і вважає демократію нашою найбільшою слабкістю і щосили намагається це використати. Фейки, брехня, знецінювання національних інтересів, зневіра в керівництві – ось неповний список засобів, який росіяни використовують понад десять років, а демократичні суспільства й досі не знайшли методів протидії.
- Розвиток технологій впливає на форми їхнього застосування, і лише нові форми застосування впливають на структуру армій, що воюють. Ця тенденція є невідворотною і буде зберігатися.
- Російсько-українська війна ще не є війною майбутнього: вона є лише війною перехідного періоду. Але саме наша війна формує нові правила.
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