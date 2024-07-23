Практика судів
  1. В Україні

Суспільство має тимчасово відмовитися від свобод заради виживання, – Залужний

09:06, 23 липня 2024
Залужний вперше виступив з промовою після призначення його послом у Великій Британії.
Суспільство має тимчасово відмовитися від свобод заради виживання, – Залужний
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посол України у Великій Британії та колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний виступив у The Royal United Services Institute (RUSI). Це був його перший виступ після призначення на посаду посла у Великій Британії.

У своїй промові Залужний зазначив, що досвід України у боротьбі може бути корисним для всіх, хто прагне миру, навіть якщо шлях до миру пролягає через війну.

Тези виступу:

  • Суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання.
  • Хочеш миру – готуйся до війни: Насамперед воєн необхідно уникати! Але якщо війна все ж таки прийде, необхідно бути до неї готовим.
  • Вільні та демократичні нації та їхні уряди мають прокинутися й задуматися: як захистити своїх громадян та їхні країни.
  • Сучасні війни, на жаль, тотальні. Вони потребують зусиль не лише армії, а й суспільства загалом. Політичні діячі можуть і повинні мобілізувати суспільство.
  • Поточна війна – це «війна перехідного періоду». Потрібно готуватись до наступних війн, технології яких зараз обкатуються в Україні. Вони стануть основою глобальної безпеки майбутнього.
  • Дотримання вчорашніх правил війни не приведе до успіхів сьогодні або завтра. Саме усвідомлення цього може врятувати багато життів.
  • Демократичній армії, армії вільного суспільства завжди важко воювати з армією феодала: Ворог якраз і вважає демократію нашою найбільшою слабкістю і щосили намагається це використати. Фейки, брехня, знецінювання національних інтересів, зневіра в керівництві – ось неповний список засобів, який росіяни використовують понад десять років, а демократичні суспільства й досі не знайшли методів протидії.
  • Розвиток технологій впливає на форми їхнього застосування, і лише нові форми застосування впливають на структуру армій, що воюють. Ця тенденція є невідворотною і буде зберігатися.
  • Російсько-українська війна ще не є війною майбутнього: вона є лише війною перехідного періоду. Але саме наша війна формує нові правила.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За продаж БАДів з недозволеними інгредієнтами штрафуватимуть на 640 тисяч грн – Комітет рекомендував законопроект

За продаж БАДів, інгредієнти яких відсутні в переліку вітамінів, мінеральних речовин та інших речовин і їх максимально допустимих доз, юридичних осіб штрафуватимуть на 640 тисяч грн, а ФОПів — на 600 тисяч грн.

Чи може прокурор повідомляти про завершення досудового розслідування через кур'єрську службу, якої немає в Єдиному держреєстрі операторів поштового зв'язку – позиція Верховного Суду

Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку, що за даними Єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку організація кур'єрського зв'язку «ТВІН-ДМ» не є повноважним оператором з надання послуг поштового зв'язку, але Верховний Суд скасував їх рішення.

Верховний Суд пояснив, чи може суд проводити судовий розгляд кримінальної справи без адвокатів

Здійснення судового розгляду у відсутності захисників – позиція Верховного Суду.

Повноваження Громадської ради міжнародних експертів продовжать до листопада 2025 року

Після листопада 2025 року повноваження ГРМЕ перейдуть до Громадської ради доброчесності.

Верховний Суд зобов’язав Президента розглянути подання ВРП про призначення кандидатки на посаду судді Печерського райсуду Києва

Кандидатка просила визнати протиправною бездіяльність щодо її непризначення на посаду судді Печерського райсуду Києва у передбачений законом строк.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова