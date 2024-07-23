Президент Філіппін заявив про заборону онлайн казино

Філіппіни забороняють онлайн-казино, які обслуговують азартних гравців за кордоном.

Джерело фото: Jam Sta Rosa / AFP

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заборонив онлайн-казино, які обслуговують азартних гравців за кордоном. Це рішення він прийняв у відповідь на заклики закрити галузь, яка, за його словами, сприяє злочинам, зокрема відмиванню грошей. Про це пише «Bloomberg».

«З сьогоднішнього дня всі POGO заборонені», — сказав Маркос під час свого щорічного звернення до законодавців 22 липня, маючи на увазі філіппінських офшорних операторів ігор.

Він доручив регулятору азартних ігор згорнути та закрити ці заклади до кінця року.

Водночас людям, які працювали в цих казино, Маркос доручив знайти нову роботу.

Президент Філіппін заявив, що оператори азартних ігор «зайшли в незаконні сфери», включаючи фінансові афери, відмивання грошей, торгівлю людьми, викрадення людей і навіть вбивства.

У ЗМІ пишуть, що POGO квітнули за часів попереднього президента Родріго Дутерте, який у зовнішній політиці орієнтувався на Китай. І основними гравцями в онлайн казино Філіппін були саме громадяни Китаю.

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