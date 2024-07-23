Президент Филиппин заявил о запрете онлайн казино

Филиппины запрещают онлайн-казино, которые обслуживают азартных игроков за границей.

Источник фото: Jam Sta Rosa / AFP

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший запретил онлайн-казино, обслуживающие азартных игроков за границей. Это решение он принял в ответ на призывы закрыть отрасль, которая, по его словам, способствует преступлениям, в частности отмыванию денег. Об этом пишет «Bloomberg».

«С сегодняшнего дня все POGO запрещены», - сказал Маркос во время своего ежегодного обращения к законодателям 22 июля, имея в виду филиппинских оффшорных операторов игр.

Он поручил регулятору азартных игр свернуть и закрыть эти заведения до конца года.

В то же время людям, работавшим в этих казино, Маркос поручил найти новую работу.

Президент Филиппин заявил, что операторы азартных игр «зашли в незаконные сферы», включая финансовые аферы, отмывание денег, торговлю людьми, похищение людей и даже убийства.

В СМИ пишут, что POGO цвели во времена предыдущего президента Родриго Дутерте, который во внешней политике ориентировался на Китай. И основными игроками в онлайн казино Филиппин были именно граждане Китая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.