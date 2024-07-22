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Мишель Обама все еще в списке тех, кто может стать кандидатом в президенты США взамен Байдена

16:24, 22 июля 2024
Барак Обама официально не поддержал выдвижение Камалы Харрис – может ли быть кандидатом в президенты США Мишель Обама.
Мишель Обама все еще в списке тех, кто может стать кандидатом в президенты США взамен Байдена
Фото: Барак Обама, Мишель Обама, Джо Байден, Стивен Брейер на мероприятии, посвященном Месяцу еврейского наследия Америки, 27 мая 2010 г. AP Photo
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Среди потенциальных кандидатов в президенты США остается Мишель Обама – супруга бывшего президента США Барака Обамы.

Как отмечает Axios, в отличие от Клинтонов, Барак Обама не поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис взамен Байдену. Аналогично некоторые лидеры Демократической партии не сразу поддержали Харрис.

Напомним, еще в начале мая 2024 года немецкое издание Der Spiegel сообщало, что на съезде Демократической партии СЩА в Чикаго, который состоится в августе 2024 года, президент США Джо Байден может объявить о своем решении не баллотироваться на предстоящих выборах и предложить кандидатуру бывшей первой леди Мишель Обамы.

Как известно, Джо Байден уже снял свою кандидатуру и поддержал вице-президента Камалу Харрис на замену. Однако финальное решение по выдвижению кандидата от Демпартии будет объявлено только в августе.

Как отмечает SkyNews, имя Мишель Обамы «продолжает быть на обочине дискуссий» о том, кто должен заменить Джо Байдена в качестве кандидата в президенты от Демократической партии.

Бывшая первая леди остается очень популярной в кругах демократов, и перспектива ее баллотирования против Дональда Трампа в ноябре, как отмечает издание, «вызывала определенные беспокойства среди республиканцев».

Недавний опрос Ipsos показал, что она является единственным гипотетическим кандидатом, который бы окончательно победил республиканцев один к одному, и она также возглавила чарты приверженности среди зарегистрированных избирателей.

И хотя после снятия Байденом кандидатуры Барак Обама сделал уважительное заявление, впрочем, он не следовал примеру президента, поддерживая Камалу Харрис.

«На данный момент мы с Мишель просто хотим выразить нашу любовь и благодарность Джо и Джилл за то, что они так умело и смело вели нас в эти опасные времена – и за их приверженность идеалам свободы и равенства, на которых была основана эта страна», указал Обама в своем заявлении.

«Использование «на данный момент» вызвало удивление, хотя это мог быть только их способ избежать немедленной поддержки другого кандидата.

Сенатор-республиканец Кевин Крамер недавно сказал журналу New York Magazine, что «Мишель Обама, вероятно, была бы единственным человеком, который мог бы вмешаться и сохранить единство партии и, вероятно, дать немного подвижного старта из-за ее очевидной известности» - пишет SkyNews.

Как указывает WP, «Мишель Обама – фантастический вариант для демократов». Шансы на то, что она действительно шагнет вперед, кажутся скудными. Но Обама самая популярная, согласно опросу YouGov в конце 2023 года. И в отличие от других кандидатов против Трампа ее кандидатура «работает гораздо лучше».

Ранее издание Axios рассказывало, что Мишель Обама в частном порядке выразила разочарование по поводу того, как семья Байденов поступила с ее близкой подругой Кэтлин Буле после развода Буле с сыном президента США Хантером Байденом.

Издание также отмечает, что бывшая первая леди все еще может принять участие в предвыборной кампании в этом году, и об этом ведутся дискуссии между двумя лагерями.

По данным издания, главный помощник Белого дома Анита Данн и главный помощник Мишель Обамы Мелисса Винтер обедали и обсуждали «конкретные способы участия бывшей первой леди в кампании Байдена».

На вопрос, будет ли Мишель Обама выступать на августовском съезде демократов в Чикаго — ее родном городе — ее представитель отказался от комментариев.

Напомним, именно на этом съезде в августе состоится официальное утверждение кандидата в президенты США от Демократической партии.

Автор: Наталя Мамченко 

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