Джо Байден может сняться с президентских выборов в пользу Мишель Обамы, - Der Spiegel

Как сообщается, Байден может объявить о снятии своей кандидатуры в августе 2024 года на партийном съезде в Чикаго.

Некоторые представители Демократической партии США считают, что во время партийного съезда в Чикаго в августе 2024 года президент США Джо Байден может объявить о своем решении не баллотироваться на предстоящих выборах. Вместо этого он якобы может предложить кандидатуру бывшей первой леди Мишель Обамы. Об этом сообщает немецкий Der Spiegel.

Издание пишет, что одной из причин возможного решения Байдена является возраст: две трети американцев считают его слишком старым для руководства страной еще четыре года.

Многие американцы высказываются и против того, чтобы экс-президент Дональд Трамп снова возглавил Белый дом. На это оказывают влияние также возраст Трампа и многочисленные судебные дела против него, пишет Der Spiegel.

Мишель Обаму уже занесли в список потенциальных кандидатов, по которым проводят опрос общественного мнения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.