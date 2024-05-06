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Джо Байден може знятися з президентських виборів на користь Мішель Обами, — Der Spiegel

08:40, 6 травня 2024
Як повідомляється, Байден може оголосити про зняття своєї кандидатури в серпні 2024 року на партійному з'їзді в Чикаго.
Джо Байден може знятися з президентських виборів на користь Мішель Обами, — Der Spiegel
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Деякі представники Демократичної партії США вважають, що під час партійного з'їзду у Чикаго в серпні 2024 року президент США Джо Байден може оголосити про своє рішення не балотуватися на майбутніх виборах. Натомість він нібито може запропонувати кандидатуру колишньої першої леді Мішель Обами. Про це повідомляє німецький Der Spiegel.

Видання пише, що однією з причин можливого рішення Байдена є вік, і дві третини американців вважають його надто старим для того, щоб керувати країною ще чотири роки.

Багато американців висловлюються і проти того, аби експрезидент Дональд Трамп знову очолив Білий дім. На це впливають також вік Трампа і численні судові справи проти нього, пише Der Spiegel.

Мішель Обаму вже занесли до списку потенційних кандидатів, стосовно яких проводять опитування громадської думки.

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