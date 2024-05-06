Ворог вдарив по енергетиці: у Сумах низку об'єктів перевели на резервне живлення

У місті розгортають Пункти незламності.

У Сумах об'єкти критичної інфраструктури переводяться на резервне живлення після нічної шахедної атаки. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

"Водопостачання та лікарні також повністю забезпечать резервним живленням", - повідомив Дрозденко.

Також у місті розгортають Пункти незламності.

"Роботи по відновленню енергетики вже почались. Поступово буде повертатися світло", - додав він.

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