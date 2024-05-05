У Києві помітили преміальний електрокросовер Genesis GV60

Запас ходу електромобіля становить понад 460 км.

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У Києві був помічений електромобіль Genesis GV60 – один із перших подібних кросоверів від преміального підрозділу Hyundai в Україні. Фото авто опублікували t.o.p.c.a.r.s_ua.

У салоні преміальної моделі встановлені два 12-дюймові дисплеї. Передні сидіння розділені високою центральною консоллю. А за доплату можна замінити дзеркала заднього виду камерами.

Електромобіль Genesis GV60 випускають у задньопривідній 228-сильній версії та повнопривідних модифікаціях потужністю 318 та 435 к.с. Топовий варіант здатний розігнатися до 100 км/год за 4 секунди і розвинути 235 км/год.

Усі Genesis GV60 оснащують батареєю ємністю 77,4 кВт/год. Залежно від версії, запас ходу становить від 466 до 516 км.

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