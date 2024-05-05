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В Киеве заметили премиальный электрокроссовер Genesis GV60

21:44, 5 мая 2024
Запас хода электромобиля составляет более от 460 км.
В Киеве заметили премиальный электрокроссовер Genesis GV60
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В Киеве был замечен электромобиль Genesis GV60 – один из первых подобных кроссоверов от премиального подразделения Hyundai в Украине. Фото авто опубликовали t.o.p.c.a.r.s_ua.

В салоне премиальной модели установлены два 12-дюймовых дисплея. Передние сиденья разделены высокой центральной консолью. А за доплату можно поменять зеркала заднего вида камерами.

Электромобиль Genesis GV60 выпускают в заднеприводной 228-сильной версии и полноприводных модификациях мощностью 318 и 435 л.с. Топовый вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 4 с и развить 235 км/ч.

Все Genesis GV60 оснащают батареей емкостью 77,4 кВт/ч. В зависимости от версии запас хода составляет от 466 до 516 км.

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