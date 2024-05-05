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К участию в конкурсе на должность судьи КСУ по квоте Президента допустили 7 человек: список

21:28, 5 мая 2024
Комиссия назвала имена кандидатов, допущенных к участию в конкурсе на должность судьи КСУ по квоте Президента.
К участию в конкурсе на должность судьи КСУ по квоте Президента допустили 7 человек: список
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3 мая состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

По результатам рассмотрения документов, представленных лицами, которым конкурсная комиссия в соответствии с абзацем 2 части второй статьи 106 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» предоставила дополнительный срок до 30 апреля 2024 года для представления и исправления соответствующих документов, решила признать соответствующими определенным Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины» требованиям к судье Конституционного Суда Украины и допустить к участию в конкурсном отборе таких лиц:

ГУЦУ-БИДЕНКО Владимир Гаврилович,

КАМИНСКАЯ Наталья Васильевна,

КРАСОВСКИЙ Константин Юрьевич,

КУЯН Ирина Анатольевна,

НОВИКОВА Тамара Вадимовна,

РОМАНЕНКО Людмила Николаевна,

РУБАНЕЦ Артем Александрович.

Ранее сообщалось, что на две вакантные должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады будут объявлены новые конкурсы.

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