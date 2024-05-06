Враг ударил по энергетике: в Сумах ряд объектов перевели на резервное питание

В городе разворачивают Пункты несокрушимости.

В Сумах объекты критической инфраструктуры переводятся на резервное питание после ночной атаки. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.

"Водоснабжение и больницы также полностью обеспечат резервным питанием", - сообщил Дрозденко.

Также в городе разворачивают Пункты несокрушимости.

"Работы по восстановлению энергетики уже начались. Постепенно будет возвращаться свет", - добавил он.

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