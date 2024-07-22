ГБР разоблачило должностного лица Минобороны, который присвоил почти миллион гривен на строительстве военного объекта

Строительство осталось только на бумаге, а деньги полковник и предприниматель разделили между собой.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении экс-чиновнику Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны, присвоившему почти один млн грн из государственного бюджета.

По данным следствия, чиновник заключил договор с частным предприятием на строительство водопровода для одного из вооруженных формирований региона. Стоимость работ составила около одного миллиона гривен.

«Впрочем, строительство осталось только на бумаге, а деньги полковник и предприниматель разделили между собой. Из-за таких махинации, бюджету нанесен ущерб почти на миллион гривен», — указывает ГБР.

В настоящее время бывшему чиновнику КЭУ сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе (ч.3 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Руководителя предприятия обвиняют в злоупотреблении и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности.

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