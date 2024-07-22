ДБР викрило посадовця Міноборони, який привласнив майже мільйон гривень на будівництві військового об’єкту

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру експосадовцю Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони, який привласнив майже один мільйон гривень з державного бюджету.
За даними слідства, посадовець уклав договір з приватним підприємством на будівництво водогону для одного зі збройних формувань регіону. Вартість робіт склала майже один мільйон гривень.
«Втім будівництво залишилось лише на папері, а гроші полковник та підприємець розділили між собою. Через такі махінації, бюджету завдано збитків на майже мільйон гривень», — вказує ДБР.
Наразі колишньому посадовцю КЕВ повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч.3 ст. 425 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.
Керівника підприємства обвинувачують зловживанні та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України).
Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності.
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