Ежемесячная денежная выплата за заслуги перед Родиной: что нужно знать

Размер ежемесячной денежной выплаты за заслуги перед Родиной зависит от присвоенного знака отличия.

Фото: kadrovik.ua

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило вопрос ежемесячной денежной выплаты за заслуги перед Родиной.

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, встановлено гарантовану державою щомісячну грошову виплату.

Розмір такої допомоги залежить від присвоєної відзнаки.

Встановлення щомісячної грошової виплати передбачено:

особам, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яким/яких, починаючи з 2014 року:

присвоєно звання Герой України з врученням ордену «Золота Зірка» — у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів — у розмірі двох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

нагороджено орденом «За мужність» трьох ступенів — у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів — у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).

членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа зазначених вище осіб — у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року.

Щомісячна грошова виплата призначається та виплачується з дня звернення за її призначенням (але не раніше 01.01.2023).

Особам, які мають право на призначення щомісячної грошової виплати з 01.01.2023 та звернулися за її призначенням до 01.07.2023, така виплата встановлюється з 01.01.2023.

Виплата призначається незалежно від того, чи перебуває заявник на обліку в органах Пенсійного фонду України як одержувач пенсії (щомісячного довічного грошового утримання).

Щомісячна грошова виплата встановлюється без урахування розміру призначеної пенсії/щомісячного довічного грошового утримання, у тому числі понад максимально встановлений законодавством розмір. Тобто, встановлений особі розмір пенсії обмежується 10 прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність, без урахування щомісячної грошової виплати.

Виплата встановлюється в розмірі мінімальної заробітної плати на всіх членів сім’ї та ділиться між ними порівну.

Особам, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (відповідному закладі), щомісячна грошова виплата виплачується в повному розмірі.

Особам, які одночасно мають право на отримання щомісячної грошової виплати та пенсії відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» чи на підвищення та/або надбавки до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», такі виплати проводяться за їх вибором за однією з підстав.

Заяву на призначення щомісячної грошової виплати та необхідні документи можна подати за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру органу Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання, реєстрації чи перебування.

Право громадян на щомісячну грошову допомогу за заслуги перед Батьківщиною передбачено Законом України від 27.07.2022 № 2454-IX «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян».

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