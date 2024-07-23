Практика судов
  1. В Украине

Ежегодный отпуск какой продолжительности предоставляется во время войны: ответ Гоструда

07:54, 23 июля 2024
Ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, которые отчисляются со дня заключения трудового договора.
Ежегодный отпуск какой продолжительности предоставляется во время войны: ответ Гоструда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Юго-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда ответило, ежегодный отпуск которой продолжительности предоставляется во время войны.

Согласно ст. 6 Закона Украины "Об отпусках" (с изменениями от 24.12.2023), ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, которые отчисляются со дня заключения трудового договора.

Очередность предоставления отпусков определяется графиками, утверждаемыми работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем), и сообщает всем работникам.

Промышленно-производственному персоналу угольной, сланцевой, металлургической, электроэнергетической промышленности, а также занятому на открытых горных работах, на работах на поверхности шахт, разрезов, карьеров и рудников, на строительно-монтажных работах в шахтном строительстве, на транспортировке и обогащении полезных ископаемых предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 24 календарных дня с увеличением за каждые два отработанных года на 2 календарных дня, но не более 28 календарных дней.

Работникам, занятым на подземных горных работах и ​​в разрезах, карьерах и рудниках глубиной 150 метров и ниже, предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней независимо от стажа работы, а в разрезах, карьерах и рудниках глубиной до 124 метров. календарные дни с увеличением на 4 календарных дня при стаже работы на этом предприятии 2 года и более.

Работникам лесной промышленности и лесного хозяйства, государственных заповедников, национальных парков, имеющих лесные площади, лесоохотничьих хозяйств, постоянных лесозаготовительных и лесохозяйственных подразделений других предприятий, а также лесничествам предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней по списку работ, профессий и должностей, утверждаемым. министров Украины.

Военизированному личному составу горноспасательных частей предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней, невоенизированным работникам горноспасательных частей – 24 календарных дня с увеличением за каждые два отработанных года на 2 календарных дня, но не более 28 календарных дней.

Руководящим работникам учебных заведений и учреждений образования, учебных (педагогических) частей (подразделений) других учреждений и учреждений, педагогическим, научно-педагогическим работникам и научным работникам предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью до 56 календарных дней в порядке, утверждаемом Кабинетом Министров Украины.

Лицам с инвалидностью I и II групп предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней, а лицам с инвалидностью III группы – 26 календарных дней.

Лицам до восемнадцати лет предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 31 календарный день.

Сезонным работникам, а также временным работникам отпуск предоставляется пропорционально отработанному ими времени. Список сезонных работ и сезонных отраслей утверждается Кабинетом Министров Украины.

Положение ст. 6 Закона Украины "Об отпусках", относительно продолжительности ежегодного основного отпуска не распространяются на работников, продолжительность отпуска которым устанавливается другими актами законодательства, однако продолжительность их отпуска не может быть меньше предусмотренной частями первой, седьмой и восьмой настоящей статьи.

В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объекте. критической инфраструктуры, работ по производству товаров оборонного назначения или к выполнению мобилизационного задания (заказ).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Может ли прокурор сообщать о завершении досудебного расследования через курьерскую службу, которой нет в Едином госреестре операторов почтовой связи – позиция Верховного Суда

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что по данным Единого государственного реестра операторов почтовой связи, организация курьерской связи «ТВИН-ДМ» не является полномочным оператором по предоставлению услуг почтовой связи, но Верховный Суд отменил их решение.

Верховный Суд объяснил, может ли суд проводить судебное разбирательство уголовного дела без адвокатов

Осуществление судебного разбирательства в отсутствии защитников – позиция Верховного Суда.

Полномочия Общественного совета международных экспертов продлят до ноября 2025 года

После ноября 2025 года полномочия ОСМЭ перейдут к Общественному совету добропорядочности.

Верховный Суд обязал Президента рассмотреть представление ВСП о назначении кандидата на должность судьи Печерского райсуда Киева

Кандидат просила признать противоправным бездействие по поводу ее неназначения на должность судьи Печерского райсуда Киева в предусмотренный законом срок.

Как будет проходить квалификационный экзамен во время конкурсов на должности судей: тестирование на когнитивные способности и знание истории украинской государственности

Квалификационный экзамен можно сдать удачно только в том случае, если удастся набрать достаточное количество баллов за когнитивные способности и за историю украинской государственности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова