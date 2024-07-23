Ежегодный отпуск какой продолжительности предоставляется во время войны: ответ Гоструда

Ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, которые отчисляются со дня заключения трудового договора.

Юго-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда ответило, ежегодный отпуск которой продолжительности предоставляется во время войны.

Согласно ст. 6 Закона Украины "Об отпусках" (с изменениями от 24.12.2023), ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, которые отчисляются со дня заключения трудового договора.

Очередность предоставления отпусков определяется графиками, утверждаемыми работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем), и сообщает всем работникам.

Промышленно-производственному персоналу угольной, сланцевой, металлургической, электроэнергетической промышленности, а также занятому на открытых горных работах, на работах на поверхности шахт, разрезов, карьеров и рудников, на строительно-монтажных работах в шахтном строительстве, на транспортировке и обогащении полезных ископаемых предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 24 календарных дня с увеличением за каждые два отработанных года на 2 календарных дня, но не более 28 календарных дней.

Работникам, занятым на подземных горных работах и ​​в разрезах, карьерах и рудниках глубиной 150 метров и ниже, предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней независимо от стажа работы, а в разрезах, карьерах и рудниках глубиной до 124 метров. календарные дни с увеличением на 4 календарных дня при стаже работы на этом предприятии 2 года и более.

Работникам лесной промышленности и лесного хозяйства, государственных заповедников, национальных парков, имеющих лесные площади, лесоохотничьих хозяйств, постоянных лесозаготовительных и лесохозяйственных подразделений других предприятий, а также лесничествам предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней по списку работ, профессий и должностей, утверждаемым. министров Украины.

Военизированному личному составу горноспасательных частей предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней, невоенизированным работникам горноспасательных частей – 24 календарных дня с увеличением за каждые два отработанных года на 2 календарных дня, но не более 28 календарных дней.

Руководящим работникам учебных заведений и учреждений образования, учебных (педагогических) частей (подразделений) других учреждений и учреждений, педагогическим, научно-педагогическим работникам и научным работникам предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью до 56 календарных дней в порядке, утверждаемом Кабинетом Министров Украины.

Лицам с инвалидностью I и II групп предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней, а лицам с инвалидностью III группы – 26 календарных дней.

Лицам до восемнадцати лет предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 31 календарный день.

Сезонным работникам, а также временным работникам отпуск предоставляется пропорционально отработанному ими времени. Список сезонных работ и сезонных отраслей утверждается Кабинетом Министров Украины.

Положение ст. 6 Закона Украины "Об отпусках", относительно продолжительности ежегодного основного отпуска не распространяются на работников, продолжительность отпуска которым устанавливается другими актами законодательства, однако продолжительность их отпуска не может быть меньше предусмотренной частями первой, седьмой и восьмой настоящей статьи.

В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объекте. критической инфраструктуры, работ по производству товаров оборонного назначения или к выполнению мобилизационного задания (заказ).

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