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В Киевской области конфликт между мужчинами чуть не закончился убийством

22:18, 22 июля 2024
Потерпевшего госпитализировали в больницу, а злоумышленника задержали рядом с местом совершения преступления.
В Киевской области конфликт между мужчинами чуть не закончился убийством
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В Киевской области правоохранители задержали 41-летнего броварчанина, который нанес телесные повреждения мужчине.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, подозреваемый и пострадавший находились в одном из заведений города в разных компаниях. Злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заметил незнакомца и начал нецензурно высказываться к нему.

«Выйдя из помещения, конфликт между мужчинами продолжался и впоследствии задержанный достал из кармана нож и нанес 36-летнему оппоненту ножевое ранение в область туловища», - заявили в полиции.

Потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение, а наряд полиции задержал злоумышленника рядом с местом совершения преступления.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по факту нанесения тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

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