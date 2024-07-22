На Київщині конфлікт між чоловіками ледь не закінчився вбивством

Потерпілого госпіталізували до лікарні, а зловмисника затримали поруч з місцем скоєння злочину.

На Київщині правоохоронці затримали 41-річного броварчанина, який завдав тілесних ушкоджень чоловікові.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, підозрюваний та потерпілий перебували в одному із закладів міста в різних компаніях. Зловмисник будучи напідпитку, помітив незнайомця та почав нецензурно висловлюватися до нього.

«Вийшовши із приміщення, конфлікт між чоловіками продовжувався і згодом затриманий дістав з кишені ножа та наніс 36-річному опоненту ножове поранення в область тулуба», - заявили у поліції.

Потерпілого госпіталізували до медичного закладу, а наряд поліції затримав зловмисника поруч з місцем скоєння злочину.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за фактом нанесення тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).

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