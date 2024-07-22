Ситуація зі світлом покращиться вже із серпня: прогноз Укренерго

Відключення світла в серпні, вересні та жовтні будуть значно меншими.

Фото: Укренерго

В Україні відключення світла будуть значно меншими в серпні, вересні та жовтні. Про це заявив очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв’ю телеканалу «Суспільне».

За його словами, у якийсь час за цей період дефіциту може не бути взагалі.

«Звичайно, що є проблеми з дефіцитом, але з хороших новин: через там пару тижнів ми очікуємо покращення ситуації, тому що буде збільшений обсяг генерації, вийдуть з ремонтів деякі генеруючі потужності, деякі блоки на електростанціях», - зазначив Кудрицький.

Він наголосив, що дефіцит трохи зменшиться, і протягом серпня буде поступово зменшуватись в вересні і в жовтні, якщо не буде нових масштабних обстрілів.

«У нас є досить непогані шанси пройти цей період або без відключень, або з радикально меншими відключеннями, ніж зараз», - сказав очільник «Укренерго».

Він нагадав, що в Україні половина генерації, яка була станом на початок березня цього року, пошкоджена або розбита.

«І знаєте я вам так скажу що будь-яка інша енергосистема в цій ситуації просто би сколапсувала, просто би був повний блекаут на тижні або місяці», - додав Кудрицький.