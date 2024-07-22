Незаконне знесення Садиби Зеленських: у МКІП відреагували на заяву Кличка

У КМКІП заявили, що Садиба Зеленських не була внесена до Державного реєстру нерухомих памʼяток через те, що у КМДА не подали необхідну документацію.

Міністерство культури та інформаційної політики України зробило заяву щодо інформації, оприлюдненої КМДА про незаконне знесення «Садиби Зеленського».

Там зазначають, що Київський міський голова Віталій Кличко намагається описати ситуацію «навколо декількох обʼєктів культурної спадщини та робить відверто неправдиві закиди на адресу Міністерства культури та інформаційної політики».

У МКІП повідомили, що будинок Євменія Зеленського не був внесений до Державного реєстру нерухомих памʼяток тільки з однієї причини.

«КМДА за увесь час не спромоглася підготувати та подати необхідну для внесення будівлі до Переліку об’єктів культурної спадщини облікову документацію.

З відповідним листом від 18.07.2024 до МКІП звернулася ГО «Спадщина Київ». На жаль, чи то дізнавшись про таку ініціативу, чи за випадковим збігом, але забудовник у той самий день майже повністю зруйнував історично значущу будівлю», - сказано у заяві.

Також там додають, що відомство все одно невідкладно розгляне подану облікову документацію на засіданні Експертної комісії з питань обліку об’єктів культурної спадщини.

Раніше у МКІП заявляли, що не надавали дозволу на демонтаж «Садиби Зеленських» у Києві.

Нагадаємо, поліція розслідує обставини знесення у рамках кримінального провадження.

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