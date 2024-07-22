Практика судів
  1. В Україні

Незаконне знесення Садиби Зеленських: у МКІП відреагували на заяву Кличка

15:44, 22 липня 2024
У КМКІП заявили, що Садиба Зеленських не була внесена до Державного реєстру нерухомих памʼяток через те, що у КМДА не подали необхідну документацію.
Незаконне знесення Садиби Зеленських: у МКІП відреагували на заяву Кличка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство культури та інформаційної політики України зробило заяву щодо інформації, оприлюдненої КМДА про незаконне знесення «Садиби Зеленського».

Там зазначають, що Київський міський голова Віталій Кличко намагається описати ситуацію «навколо декількох обʼєктів культурної спадщини та робить відверто неправдиві закиди на адресу Міністерства культури та інформаційної політики».

У МКІП повідомили, що будинок Євменія Зеленського не був внесений до Державного реєстру нерухомих памʼяток тільки з однієї причини.

«КМДА за увесь час не спромоглася підготувати та подати необхідну для внесення будівлі до Переліку об’єктів культурної спадщини облікову документацію.

З відповідним листом від 18.07.2024 до МКІП звернулася ГО «Спадщина Київ». На жаль, чи то дізнавшись про таку ініціативу, чи за випадковим збігом, але забудовник у той самий день майже повністю зруйнував історично значущу будівлю», - сказано у заяві.

Також там додають, що відомство все одно невідкладно розгляне подану облікову документацію на засіданні Експертної комісії з питань обліку об’єктів культурної спадщини.

Раніше у МКІП заявляли, що не надавали дозволу на демонтаж «Садиби Зеленських» у Києві.

Нагадаємо, поліція розслідує обставини знесення у рамках кримінального провадження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поліція буде застосовувати електрошокери під час затримання, якщо особа чинитиме опір поліцейському

Під час затримання особи, яка чинить опір, поліцейський зможе застосовувати електрошокер – Кабмін вніс законопроект.

Чоловік не зміг перетнути кордон, бо в електронному реєстрі «Оберіг» були відсутні дані про виключення його з військового обліку – що вирішив суд

Чоловік просив суд зобов`язати ТЦК внести відомості про виключення його з військового обліку до електронного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг».

Якщо засуджений заявляє про те, що він не володіє мовою судочинства, суд має належним чином перевірити потребу в залученні перекладача – Верховний Суд

Можливість обвинуваченого в суді спілкуватися рідною мовою, отримувати копії судових рішень у перекладі на рідну мову або іншу, якою він володіє, а також користуватися послугами перекладача є одними зі складових у реалізації ним своїх прав на захист та розгляд справи незалежним і неупередженим судом.

Зарахувати строк перебування у СІЗО можна лише в межах того самого кримінального провадження, у якому було застосовано попереднє ув’язнення – Верховний Суд

Час перебування у слідчому ізоляторі чи іншому місці попереднього ув’язнення може бути зараховано лише в межах того самого кримінального провадження, у якому до особи було застосовано попереднє ув’язнення.

Кабмін планує закласти у бюджет додатково 500 млрд грн видатків на оборону: на що підуть кошти та звідки їх візьмуть

Незважаючи «діру» в бюджеті у 400-500 млрд грн, пропонується «віднайти» 500 млрд на оборону – де Кабмін пропонує шукати кошти.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва