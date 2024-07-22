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1,4 млн гривень збитків на відновленні будинків, пошкоджених російськими обстрілами: підозрюють голову сільради на Одещині

19:00, 22 липня 2024
За даними слідства, посадовець розробив схему розкрадання коштів, виділених на відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок ракетних ударів рф.
1,4 млн гривень збитків на відновленні будинків, пошкоджених російськими обстрілами: підозрюють голову сільради на Одещині
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В Одеській області повідомлено про підозру голові однієї з сільрад Білгород-Дністровського району за фактами заволодіння бюджетними коштами, службового підроблення та легалізації (відмиванні) майна. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, посадовець розробив схему розкрадання коштів, виділених на відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок ракетних ударів рф. «До свого «бізнес-плану» він залучив директора комунального підприємства сільради, підрядника та інженера з технічного нагляду», —зазначили в ОГП.

Створивши видимість легітимності своїх дій, спільники заволоділи бюджетними коштами під час капітального ремонту житлових будинків в селищах Сергіївка та Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених через ворожі обстріли.

В ОГП вказали, що фігуранти завищили обсяги фактично виконаних робіт, їхню вартість та вартість використаних будівельних матеріалів, чим збільшили суму начебто витрачених коштів на ремонт будинків.

Внаслідок таких протиправних дій на рахунок підрядника безпідставно перераховано за актами виконаних робіт майже 1,4 млн грн. У подальшому гроші були розподілені між учасниками схеми.

Крім того, голова сільради та директор комунального підприємства відповідатимуть ще й за розтрату та заволодіння бюджетними коштами, призначеними для виплати заробітних плат працівникам комунального підприємства сільради, які виплачувалися фіктивно оформленим на роботу особам, на загальну суму понад 1 млн грн.

Додається, що в рамках цього кримінального провадження раніше вже було повідомлено про підозру директору комунального підприємства сільради, підряднику та інженеру з технічного нагляду за фактами заволодіння бюджетними коштами, фальсифікації документів та легалізації коштів, виділених на капітальний ремонт зазначених будинків.

Тривають слідчі дії щодо інших епізодів протиправної діяльності посадовця та встановлення усіх учасників незаконної оборудки.

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