1,4 млн гривен убытков на восстановлении домов, поврежденных российскими обстрелами: подозревают главу сельсовета в Одесской области

По данным следствия, чиновник разработал схему хищения средств, выделенных на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате ракетных ударов рф.

В Одесской области сообщено о подозрении главе одного из сельсоветов Белгород-Днестровского района по фактам завладения бюджетными средствами, служебного подлога и легализации (отмывания) имущества. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, чиновник разработал схему хищения средств, выделенных на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате ракетных ударов рф. «К своему «бизнес-плану» он привлек директора коммунального предприятия сельсовета, подрядчика и инженера по техническому надзору», - отметили в ОГП.

Создав видимость легитимности своих действий, подельники завладели бюджетными средствами во время капитального ремонта жилых домов в поселках Сергеевка и Чабанское Белгород-Днестровского района Одесской области, поврежденных из-за вражеских обстрелов.

В ОГП указали, что фигуранты завысили объемы фактически выполненных работ, их стоимость и стоимость использованных строительных материалов, чем увеличили сумму потраченных средств на ремонт домов.

В результате таких противоправных действий на счет подрядчика безосновательно перечислено по актам выполненных работ почти 1,4 млн грн. В дальнейшем деньги были распределены между участниками схемы.

Кроме того, председатель сельсовета и директор коммунального предприятия будут отвечать еще и за растрату и завладение бюджетными средствами, предназначенными для выплаты заработных плат работникам коммунального предприятия сельсовета, которые выплачивались фиктивно оформленным на работу лицам, на общую сумму более 1 млн. грн.

Добавляется, что в рамках этого уголовного производства ранее уже сообщалось о подозрении директору коммунального предприятия сельсовета, подрядчику и инженеру по техническому надзору за фактами завладения бюджетными средствами, фальсификации документов и легализации средств, выделенных на капитальный ремонт указанных домов.

Продолжаются следственные действия по другим эпизодам противоправной деятельности должностного лица и установление всех участников незаконной сделки.