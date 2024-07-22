Незаконный снос Усадьбы Зеленских: в Минкульте отреагировали на заявление Кличко

В Минкульте заявили, что Усадьба Зеленских не была внесена в Государственный реестр недвижимых памятников из-за того, что в КГГА не предоставили необходимую документацию.

Министерство культуры и информационной политики Украины сделало заявление относительно информации, обнародованной КГГА о незаконном сносе «Усадьбы Зеленского».

Там отмечают, что Киевский городской голова Виталий Кличко пытается описать ситуацию «вокруг нескольких объектов культурного наследия и делает откровенно ложные упреки в адрес Министерства культуры и информационной политики».

В Минкульте сообщили, что здание Евмения Зеленского не было внесено в Государственный реестр недвижимых памятников только по одной причине.

«КГГА за все время не смогла подготовить и предоставить необходимую для внесения здания в Перечень объектов культурного наследия учетную документацию.

С соответствующим письмом от 18.07.2024 в МКИП обратилось ОО «Наследие Киев». К сожалению, узнав ли о такой инициативе, или по случайному совпадению, но застройщик в тот же день почти полностью разрушил исторически значимое здание», - сказано в заявлении.

Также там добавляют, что ведомство все равно безотлагательно рассмотрит представленную учетную документацию на заседании Экспертной комиссии по учету объектов культурного наследия.

Ранее в МКИП заявили, что не давали разрешения на демонтаж «Усадьбы Зеленских» в Киеве.

Напомним, полиция расследует обстоятельства сноса в рамках уголовного производства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.