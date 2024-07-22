Незаконный снос Усадьбы Зеленских: в Минкульте отреагировали на заявление Кличко

Министерство культуры и информационной политики Украины сделало заявление относительно информации, обнародованной КГГА о незаконном сносе «Усадьбы Зеленского».
Там отмечают, что Киевский городской голова Виталий Кличко пытается описать ситуацию «вокруг нескольких объектов культурного наследия и делает откровенно ложные упреки в адрес Министерства культуры и информационной политики».
В Минкульте сообщили, что здание Евмения Зеленского не было внесено в Государственный реестр недвижимых памятников только по одной причине.
«КГГА за все время не смогла подготовить и предоставить необходимую для внесения здания в Перечень объектов культурного наследия учетную документацию.
С соответствующим письмом от 18.07.2024 в МКИП обратилось ОО «Наследие Киев». К сожалению, узнав ли о такой инициативе, или по случайному совпадению, но застройщик в тот же день почти полностью разрушил исторически значимое здание», - сказано в заявлении.
Также там добавляют, что ведомство все равно безотлагательно рассмотрит представленную учетную документацию на заседании Экспертной комиссии по учету объектов культурного наследия.
Ранее в МКИП заявили, что не давали разрешения на демонтаж «Усадьбы Зеленских» в Киеве.
Напомним, полиция расследует обстоятельства сноса в рамках уголовного производства.
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