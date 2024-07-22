Ситуация со светом улучшится уже с августа: прогноз Укрэнерго

Отключения света в августе, сентябре и октябре будут значительно меньше.

Фото: Укрэнерго

В Украине отключения света будут значительно меньше в августе, сентябре и октябре. Об этом заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью телеканалу «Общественное».

По его словам, в какой-то момент за этот период дефицита может не быть вообще.

«Конечно, что есть проблемы с дефицитом, но по хорошим новостям: через пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях», - отметил Кудрицкий.

Он отметил, что дефицит немного уменьшится, и в течение августа будет постепенно уменьшаться в сентябре и в октябре, если не будет новых масштабных обстрелов.

«У нас достаточно неплохие шансы пройти этот период либо без отключений, либо с радикально меньшими отключениями, чем сейчас», - сказал глава «Укрэнерго».

Он напомнил, что в Украине половина поколения, которая была по состоянию на начало марта этого года, повреждена или разбита.

«И знаете я вам так скажу, что любая другая энергосистема в этой ситуации просто бы сколлапсировала, просто бы был полон блекаут на неделе или месяце», - добавил Кудрицкий.