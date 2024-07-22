Мішель Обама все ще у списку тих, хто може стати кандидатом у президенти США на заміну Байдену

Барак Обама офіційно не підтримав висунення Камали Гарріс – чи може бути кандидатом в президенти США Мішель Обама.

Фото: Барак Обама, Мішель Обама, Джо Байден, Стівен Брейєр на заході, присвяченому Місяцю єврейської спадщини Америки, 27 травня 2010 р. AP Photo

Серед потенційних кандидатів у президенти США залишається Мішель Обама – дружина колишнього президента США Барака Обами.

Як зазначає Axios, на відміну від Клінтонів, Барак Обама не підтримав кандидатуру віце-президента Камали Гарріс на заміну Байдену. Аналогічно, деякі лідери Демократичної партії не відразу підтримали Гарріс.

Нагадаємо, ще на початку травня 2024 року німецьке видання Der Spiegel повідомляло, що під час з'їзду Демократичної партії СЩА у Чикаго, який відбудеться в серпні 2024 року, президент США Джо Байден може оголосити про своє рішення не балотуватися на майбутніх виборах і запропонувати кандидатуру колишньої першої леді Мішель Обами.

Як відомо, Джо Байден наразі вже зняв свою кандидатуру і підтримав віце-президентку Камалу Гарріс на заміну. Однак фінальне рішення стосовно висунення кандидата від Демпартії буде оголошене лише в серпні.

Як зазначає SkyNews, ім'я Мішель Обами «продовжує бути на узбіччі дискусій» про те, хто має замінити Джо Байдена в якості кандидата в президенти від Демократичної партії.

Колишня перша леді залишається дуже популярною в колах демократів, і перспектива її балотування проти Дональда Трампа в листопаді, як відмічає видання, «викликала певні занепокоєння серед республіканців».

Нещодавнє опитування Ipsos показало, що вона є єдиним гіпотетичним кандидатом, який остаточно би переміг республіканців один до одного, і вона також очолила чарти прихильності серед зареєстрованих виборців.

І хоча після зняття Байденом кандидатури Барак Обама зробив шанобливу заяву, втім, він не наслідував приклад президента, підтримуючи Камалу Гарріс .

«На даний момент ми з Мішель просто хочемо висловити нашу любов і вдячність Джо і Джилл за те, що вони так вміло та сміливо вели нас у ці небезпечні часи — і за їхню відданість ідеалам свободи та рівності, на яких була заснована ця країна» - вказав Обама в своїй заяві.

«Використання «на даний момент» викликало здивування, хоча це міг бути лише їхній спосіб уникнути негайної підтримки іншого кандидата.

Сенатор-республіканець Кевін Крамер нещодавно сказав журналу New York Magazine, що «Мішель Обама, ймовірно, була б єдиною людиною, яка могла б втрутитися і зберегти єдність партії та, ймовірно, дати трохи зрушливого старту через її очевидну відомість» - пише SkyNews.

Як вказує WP, «Мішель Обама — фантастичний варіант для демократів». Шанси на те, що вона дійсно зробить крок вперед, здаються мізерними. Але Обама є найпопулярнішою, згідно з опитуванням YouGov наприкінці 2023 року. І на відміну від інших кандидатів проти Трампа її кандидатура «працює значно краще».

Раніше видання Axios розповідало, що Мішель Обама в приватному порядку висловила розчарування з приводу того, як сім’я Байденів повелася з її близькою подругою Кетлін Буле після розлучення Буле з сином президента США Хантером Байденом.

Видання також відмічає, що колишня перша леді все ще може взяти участь у передвиборчій кампанії цього року, і про це точаться дискусії між двома таборами.

За даними видання, головний помічник Білого дому Аніта Данн і головний помічник Мішель Обами Мелісса Вінтер обідали та обговорювали «конкретні способи участі колишньої першої леді в кампанії Байдена».

На запитання, чи виступатиме Мішель Обама на серпневому з’їзді демократів у Чикаго — її рідному місті — її представник відмовився від коментарів.

Нагадаємо, саме на цьому з’їзді у серпні відбудеться офіційне затвердження кандидата у Президенти США від Демократичної партії.

Автор: Наталя Мамченко

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