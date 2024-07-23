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Демократи офіційно оберуть свого кандидата у президенти США до 7 серпня – ЗМІ

09:24, 23 липня 2024
Тоді також оберуть кандидата на посаду віце-президента.
Демократи офіційно оберуть свого кандидата у президенти США до 7 серпня – ЗМІ
Джерело фото: Scott Olson/Getty Images
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Демократична партія планує обрати свого кандидата у президенти США до 7 серпня. Це відбудеться за допомогою онлайн-голосування.

Як повідомляє «The New York Times» з посиланням на голову Національного комітету Демократичної партії Джеймі Харрісона, дату голосування ще не призначили.

За словами представників політичної сили, які взяли участь у телефонній розмові, кандидат на посаду віцепрезидента також може бути висунутий до вказаного терміну. Зазначається, що найімовірніше, кандидатом від демократів стане чинний віцепрезидент Камала Харріс. Вона матиме право вплину та те, коли оберуть та проголосують делегати за нового кандидата у віцепрезиденти.

У видання додають, що висування кандидата в президенти в результаті віртуального голосування відбудеться за кілька тижнів до того, як делегати зберуться в Чикаго 19 серпня. Це зведе майбутні з'їзд до суто церемоніальної функції.

Як зазнається, якщо лише один кандидат — найімовірніше Камала Харріс — досягне порогу в 300 підписів, віртуальне поіменне голосування може відбутися вже 1 серпня, заявили представники партії. Якщо буде декілька кандидатів, голосування відбудеться через кілька днів, але завершиться до 7 серпня.

Регламентний комітет з'їзду має зустрітися в 24 липня, щоб призначити дату поіменного голосування партії.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Мішель Обама все ще у списку тих, хто може стати кандидатом у президенти США на заміну Байдену.

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