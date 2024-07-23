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Байден возвращается к работе в Овальный кабинет после почти недели борьбы с ковидом, — Белый дом

09:29, 23 июля 2024
Байдена последний раз видели на публике вечером 17 июля после того, как он получил положительный результат теста на COVID-19 во время кампании в Лас-Вегасе.
Байден возвращается к работе в Овальный кабинет после почти недели борьбы с ковидом, — Белый дом
Источник фото: SAUL LOEB / AFP
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Симптомы COVID-19 президента США Джо Байдена почти полностью исчезли и он возвращается в Овальный кабинет. Об этом пишет «АР».

Байдена последний раз видели на публике вечером в среду, 17 июля, по прибытии на американскую авиабазу в Дувре, штат Делавер, после того, как он получил положительный результат теста на COVID-19 во время кампании в Лас-Вегасе в начале дня. Затем он уехал в свой дом отдыха в Рехобот-Бич, штат Делавер.

По информации Белого дома, Байден планирует вернуться в Овальный кабинет во вторник.

Его врач доктор Кевин О'Коннор заявил, что президент завершил прием препарата для борьбы с COVID в понедельник утром, 22 июля.

«Его симптомы почти полностью исчезли», - написал О'Коннор.

Белый дом сообщил, что в понедельник Байден получил отдельные брифинги от советника по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рендалл и советника по национальной безопасности Джейка Салливана. Оба брифинга проводились виртуально.

Накануне Байден заявил, что планирует на этой неделе выступить с обращением к нации, чтобы обсудить свое решение снять свою кандидатуру с президентской гонки.

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